Mersin'de suç örgütleri ile kaçakçılara operasyon: 11 gözaltı (2)

3 ŞÜPHELİ ARANIYOR
Mersin'de, organize suç örgütü üyeleri ile silah ticareti ve kaçakçılığı yapanlara yönelik operasyonda 11 şüpheli, gözaltına alındı. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda çek, senet ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Firari 3 şüpheliyi yakalama çalışmaları ise sürüyor.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez
2023-01-03 14:30:07
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.