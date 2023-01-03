Mersin'de suç örgütleri ile kaçakçılara operasyon: 11 gözaltı (2)

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3 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Mersin'de, organize suç örgütü üyeleri ile silah ticareti ve kaçakçılığı yapanlara yönelik operasyonda 11 şüpheli, gözaltına alındı. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda çek, senet ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Firari 3 şüpheliyi yakalama çalışmaları ise sürüyor.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez

2023-01-03 14:30:07



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