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İSTANBUL-'MATEMATİK SEFERBERLİĞİ' İÇİN YAPILAN YARIŞMADA ÖDÜL ALAN ÖĞRENCİLER KONUŞTU

DHA

İSTANBUL-'MATEMATİK SEFERBERLİĞİ' İÇİN YAPILAN YARIŞMADA ÖDÜL ALAN ÖĞRENCİLER KONUŞTU


Nedim BAYHAN-Ömer HASAR/İSTANBUL(DHA)-MİLLİ Eğitim Bakanlığı ve TÜBİTAK arasında imzalanan iş birliği protokolünün ardından Lise Öğrencileri Ulusal Öğrenci Kongresi ve Poster Sunumu Yarışması düzenlendi. 666 projenin katıldığı yarışmada Kabataş Erkek Lisesi ve Doğan Cüceloğlu Fen Lisesi matematik alanında üçüncülük alırken Atatürk Fen Lisesi öğrencileri Çevre ve İklim Değişikliği alanında ikinci oldu. 
Milli Eğitim Bakanlığı ve TÜBİTAK arasındaki iş birliği protokolünün ardından `matematik seferberliği´ konusuna dikkat çekmek amacıyla düzenlenen Lise Öğrencileri Ulusal Öğrenci Kongresi ve Poster Sunumu Yarışması'na bin 213 başvurudan 666 proje seçildi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda 69 ilden 182 öğrencinin hazırladığı 98 proje finale kaldı. Finale kalan liselerden Kabataş Erkek Lisesi, Atatürk Fen Lisesi ve Doğan Cüceloğlu Fen Lisesi ödül kazandı. Kabataş Erkek Lisesi 12. sınıf öğrencileri Mehmet Alp Topuz ve Esra Erkoca yarışmada matematik alanında 'mangala oyunlarının matematiksel incelemesini' yaptıkları projeleriyle üçüncülük kazandı. Aynı dalda `kriptografik kodlama tekniği ile 2 boyutlu şifreleme´ projesiyle yarışmaya katılan Doğan Cüceloğlu Fen Lisesi öğrencisi 11. sınıf öğrencisi Kerim Efe Cicikara da üçüncülük kazandı. Yarışmaya Çevre ve İklim Değişikliği alanında `insansız hava aracı ve görüntü işleme teknolojileriyle biyoçeşitliliğin ve ekosistemin korunması´ projesiyle katılan Atatürk Fen Lisesi 11. sınıf öğrencileri Muhammet Başar Özcan, Salih Çelik ve Burak Eren Demir ise ikincilik kazandı.  "GELECEKTE ÜLKEMİZİ ULUSLARARASI ALANDA TEMSİL ETMEK İSTİYORUZ"
Atatürk Fen Lisesi 11. sınıf öğrencisi Muhammet Başar Özcan yeni nesil foto kapan geliştirdiklerini belirleterek "Geliştirdiğimiz fotokapana yaptığımız eklentilere nesne tespit verilerine göre nesneyi tespit ederek anlık olarak bunu kullanıcıya gönderebilen bir sistem geliştirdik. Çalışmamızın vizyonu kapsamında çevre dostu, sürdürülebilir ve teknolojik yeniliklere sahip bir çalışma ortaya koyduk. Patentlediğimiz bu projedeki hedefimiz ise ileride uluslararası alanda ülkemizi temsil etmek" dedi.  PROJEMİZDE ANLIK OLARAK KULLANICIYA SİNYAL GİDECEK" 
Atatürk Fen Lisesi 11. sınıf öğrencisi Salih Çelik "Şu andaki fotokapanlardan farklı olarak kullanıcıların düzenli olarak fotokapanlarda çekilmiş olan görüntüyü düzenli olarak alması gerekmekte. Biz anlık olarak işlenmiş görüntüyü sınıflandırarak mobil uygulamamıza aktarabiliyoruz. Bunuda 30-40 kilometre menzilli şekilde daha hızlı bir müdahale ortamı yaratıyoruz" diye konuştu.  "HAYVANLARA ZARAR VEREBİLECEK SİLAH GİBİ ALETLERİ ALGILAYABİLİYORUZ"
Atatürk Fen Lisesi 11. sınıf öğrencisi Burak Eren "İşlediğimiz veri setleriyle hayvanlara zarar verebilecek silah, balta vb. aleti algılayabiliyoruz. Bunları bilgisayara göstererek yapıyoruz. Aynı zamanda nesli tükenme tehlikesi altından olan hayvanları tespit ederek yetkililere bildiriyoruz" diye konuştu "OYUNLARIN İÇERİSİNDEKİ MATEMATİĞİ KEŞFETMENİN BİZE FARKLI ALANLARDA YARAR SAĞLAYABİLECEĞİNİ KEŞFETTİK" 
Kabataş Erkek Lisesi 12.sınıf öğrencisi Esra Erkoca daha önce mangala oyunu oynadığı için bu projeyi yaptığını belirterek "Mangala bir Türk zeka strateji oyunu. Strateji tabanlı bir oyun olduğu için bunun içerisindeki matematiği keşfetmenin bize farklı alanlarda yarar sağlayabileceğini düşündük. Bu oyunu inceledikten sonra mancala ve ruma oyunları olduğunu da fark ederek onları da inceledik. Hangi oyunların çözülebilir olduğunu gördükten sonra bilgisayar programını geliştirdik. Daha sonra dedik ki çözülebilen oyunlar ile ne yapabiliriz; bizim aslında ruma oyununda belirli noktalar var. Bunlar; hamleler, kuyular ve taş sayıları. Bunların üzerine kafa yorarak şifrelemeye gidebileceğimizi düşündük. Çünkü şifrelemede de metinler ve karakterler var. Bunları eşleştirerek şifreleme algoritmalarına yeni bir algoritma kazandırdık" ifadelerini kullandı.  "OYUNCULARIN BELLİ DURUMLARDA KAZANABİLECEKLERİ FORMÜLLER GELİŞTİRDİK" 
Kabataş Erkek Lisesi 12.sınıf öğrencisi Mehmet Alp Topuz "Bu oyunları inceledikten sonra oyunculara belli durumlarda kazanmalarına sağlayacak formüller geliştirdik. Ruma isimli oyun tek kişilik olduğu için kazanılabilen veya kazanılamayan durumları kod olarak yazılabileceğini düşünerek bir bilgisayar oyunu yazdık" dedi.  "PROJEM VERİ GÜVENLİĞİNE YENİ BİR ÇÖZÜM GETİRME AMACI GÜDÜYOR"
Doğan Cüceloğlu Fen Lisesi öğrencisi 11.Sınıf öğrencisi Kerim Efe Cicikara "Benim projem aslında günümüzün en popüler sorunlarından bir tanesi olan veri güvenliğine yeni bir çözüm getirme amacı güdüyor. Bu proje kapsamında son derece popüler olan teoriler üzerinden daha önce bulunmamış bazı bağlantıları kullanarak yeni bir şifreleme algoritması geliştirdim. Bu algoritmaların diğer algoritmalardan farkı şu; diğer algoritmalarının sistemlerine göre pozitif ve negatif özelliklerinden ayrılarak pozitif özelliklerini kendi bünyesinde birleştirmesiydi. Bu doğrultuda şifreleme konusunda uzman kişilerden algoritmanın gelecek vaat ettiğini duydum" diye konuştu.  GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Ödül alan öğrencilerden genel ve detay görüntü
-Atatürk Fen Lisesi 11. sınıf öğrencisi Muhammet Başar Özcan ile röportajdan görüntü
-Atatürk Fen Lisesi 11. sınıf öğrencisi Salih Çelik ile röportajdan görüntü
-Atatürk Fen Lisesi 11. sınıf öğrencisi Burak Eren ile röportajdan görüntü
-Kabataş Erkek Lisesi 12.sınıf öğrencisi Esra Erkoca ile röportajdan görüntü
-Kabataş Erkek Lisesi 12.sınıf öğrencisi Mehmet Alp Topuz ile röportajdan görüntü
-Doğan Cüceloğlu Fen Lisesi öğrencisi 11.Sınıf öğrencisi Kerim Efe Cicikara röportajdan görüntüDHA-Gündem Türkiye-Mersin / Merkez
2023-01-04 17:47:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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