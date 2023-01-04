Çukurova Basketbol Kulübü Mersin Yenişehir Belediyesi - Perfumerias Avenida: 85-80

Mustafa ERCAN Soner AYDIN / MERSİN, (DHA)
SALON: Servet Tazegül
HAKEMLER: Paulina Gajdosz, Natasa Dragojevic, Dimitrios Zacharis
ÇUKUROVA BASKETBOL KULÜBÜ (ÇBK) MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ: Asena Yalçın 3, Gökşen Fitik 3, Sinem Ataş 5, Gray 19, Hollingswort 10, Hayes 17, January 7, Bonner 21, Esra Ural Topuz.
PERFUMİRES AVENİDA: Rodriguez 6, Cazoria 9, Dominguez 1, Gulbe 2, Crvendakic 10, Onyenwere 12, Vilaro, Carleton 13, Fasoula 22, Reisingerova 5.
1´İNCİ PERİYOT: 20-12
İLK YARI: 45-41
3´ÜNCÜ PERİYOT: 64-62
5 FAUL: January (Çukurova Basketbol Kulübü Mersin Yenişehir Belediyesi),
FIBA Kadınlar EuroLeague B Grubu 8'inci haftasında Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi, konuk ettiği Perfumerias Avenida'yı 85-80 yendi. (DHA)
DHA-Spor Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN-Soner AYDIN
2023-01-04 21:12:28
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.