Çukurova Basketbol Kulübü Mersin Yenişehir Belediyesi - Perfumerias Avenida: 85-80

Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu

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Mustafa ERCAN Soner AYDIN / MERSİN, (DHA)

SALON: Servet Tazegül

HAKEMLER: Paulina Gajdosz, Natasa Dragojevic, Dimitrios Zacharis

ÇUKUROVA BASKETBOL KULÜBÜ (ÇBK) MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ: Asena Yalçın 3, Gökşen Fitik 3, Sinem Ataş 5, Gray 19, Hollingswort 10, Hayes 17, January 7, Bonner 21, Esra Ural Topuz.

PERFUMİRES AVENİDA: Rodriguez 6, Cazoria 9, Dominguez 1, Gulbe 2, Crvendakic 10, Onyenwere 12, Vilaro, Carleton 13, Fasoula 22, Reisingerova 5.

1´İNCİ PERİYOT: 20-12

İLK YARI: 45-41

3´ÜNCÜ PERİYOT: 64-62

5 FAUL: January (Çukurova Basketbol Kulübü Mersin Yenişehir Belediyesi),

FIBA Kadınlar EuroLeague B Grubu 8'inci haftasında Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi, konuk ettiği Perfumerias Avenida'yı 85-80 yendi. (DHA)

DHA-Spor Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN-Soner AYDIN

2023-01-04 21:12:28



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