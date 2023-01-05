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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin Adliyesi bahçesinde duruşma öncesi kavga

DHA

Mersin Adliyesi bahçesinde duruşma öncesi kavga


MERSİN, (DHA)MERSİN Adliyesi'nde duruşma öncesi çıkan kavgada 1 kişi yaralandı, 13  kişi gözaltına alındı. 
Merkez Akdeniz ilçesinde bulunan adliyede 2 yıl önce işlenen bir cinayetin duruşması görüldü. Duruşma öncesi adliye bahçesinde karşılaşan taraflar arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. 1 kişinin yaralandığı kavgada 13 kişiyi gözaltına aldı.
Cep telefonuyla görüntülenen kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Akdeniz Soner AYDIN
2023-01-05 16:54:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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