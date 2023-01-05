Mersin Adliyesi bahçesinde duruşma öncesi kavga

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MERSİN, (DHA)MERSİN Adliyesi'nde duruşma öncesi çıkan kavgada 1 kişi yaralandı, 13 kişi gözaltına alındı.

Merkez Akdeniz ilçesinde bulunan adliyede 2 yıl önce işlenen bir cinayetin duruşması görüldü. Duruşma öncesi adliye bahçesinde karşılaşan taraflar arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. 1 kişinin yaralandığı kavgada 13 kişiyi gözaltına aldı.

Cep telefonuyla görüntülenen kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Akdeniz Soner AYDIN

2023-01-05 16:54:30



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