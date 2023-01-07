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SİLİFKE OTOBÜS TERMİNALİNDE 'EL BOMBASI' PANİĞİ

DHA

SİLİFKE OTOBÜS TERMİNALİNDE 'EL BOMBASI' PANİĞİ


MERSİN'in Silifke ilçesinde, otobüs terminalinin güvenlik girişinde çantasındaki el bombasına benzeyen cisimle kaçıp, daha sonra yanında aynı cisim olmadan yakalanan şüpheli, paniğe neden oldu. Şüpheli emniyete götürülürken, polis, terminal ve çevresinde arama başlattı. Olay, gece saatlerinde Silifke Şehirlerarası Otobüs Terminali´nde meydana geldi. Otogar girişinde x-ray cihazı ile çanta araması yapan özel güvenlik görevlisi, ismi öğrenilemeyen bir kişinin çantasının içerisinde el bombasına benzer bir cisim gördü. Özel güvenliğin aramasına izin vermeyen kişi, içerisinden el bombası görünümlü cismi alıp, çantalarını bırakarak kaçtı. Görevlinin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.ÇANTALARINI ALMAK İSTERKEN YAKALANDI
Olay yerine gelen ekipler, çevrede güvenlik önlemleri alarak terminalin giriş ve çıkışlarını kapattı. Çantalarını almak için tekrar otobüs terminaline gelen şüpheli, polis tarafından gözaltına aldı. Şüphelinin yapılan üst aramasında el bombasını andıran cisme rastlanmadı. X-ray cihazında bırakılan çantalarda ve terminal içinde arama yapan polis, gözaltına aldığı şüpheliyi emniyete götürdü. 
Polisin terminal ve çevresindeki araması devam ediyor. (DHA)Görüntü Dökümü
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Silifke otobüs terminali
Terminaldeki yolcularHaber-Kamera: Atike CEYLAN KAÇAR/SİLİFKE (Mersin), (DHA)DHA-Gündem Türkiye-Mersin / Silifke Haber-Kamera: Atike Ceylan KAÇAR/SİLİFKE (Mersin), (DHA)
2023-01-07 00:33:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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