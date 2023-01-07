ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi - Fenerbahçe Alagöz Holding: 77-68

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

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Mustafa ERCAN Soner AYDIN / MERSİN, (DHA)

SALON: Servet Tazegül

HAKEMLER: Murat Ciner, Orkun Yurttaş, Halil Erkoç

ÇUKUROVA BASKETBOL KULÜBÜ MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ: Asena Yalçın 5, Gamze Takmaz, Özge Özışık, Gökşen Fitik 2, Sinem Ataş 2, Gray 20, Hollingsvorth 11, Hayes 18, Bonner 19, Esra Ural Topuz,

FENERBAHÇE ALAGÖZ HOLDİNG: Elif İstanbulluoğlu, Selin Gül 7, Manolya Kurtulmuş, Olcay Çakır Turgut 10, İdil Saçalır 2, Alperi Onar 7, Meesseman 10, Mc Bride 10, Stewart 22.

1´İNCİ PERİYOT: 20-18

İLK YARI: 41-41

3´ÜNCÜ PERİYOT: 57-55

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14'üncü haftasında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, konuk ettiği Fenerbahçe Alagöz Holding'i 77-68 yendi. DHA-Spor Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN-Soner AYDIN

2023-01-07 18:40:42



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