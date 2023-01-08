Kamyonun çarptığı motosikletin sürücüsü Hikmet, hayatını kaybetti

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Okan ÇALIŞKAN/ TARSUS (Mersin), (DHA)MERSİN´in Tarsus ilçesinde motosikletiyle seyir halindeki Hikmet F. (22), sürücüsü öğrenilemeyen kamyonun çarpmasıyla başını asfalt zemine çarpıp, ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Hikmet F., yaşamını yitirdi.

Kaza, sabah saatlerinde D-400 Karayolu'nun Esenler kavşağında meydana geldi. Motosikletiyle caddede seyir halinde olan Hikmet F.'ye, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen kamyon çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikleti savrulan Hikmet F., yere düşüp, başını asfalt zemine çarptı. Ağır yaralanan Hikmet F.'ye, ilk müdahaleyi diğer sürücüler yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hikmet F.'yi ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hayati tehlike kaydıyla ameliyata alınan Hikmet F., yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN

2023-01-08 12:23:47



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.