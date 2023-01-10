Mersin'de, PKK/KCK operasyonunda 3 tutuklama 

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor



Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü, tutuklandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 6 Ocak'ta İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, PKK/KCK´nın 'gençlik yapılanması' içinde faaliyet yürüten, sokakları hareketlendirip, eylem yapmak üzere arayış içinde oldukları saptanan A.G., C.A. ve H.Ö., geçmiş yıllarda Suriye'de YPG içinde faaliyet yürüttüğü belirlenen H.D ile sosyal medya hesapları üzerinden örgütün propagandasını yapan D.E., Y.İ., İ.B. ve F.U.'ya yönelik operasyon düzenlendi. Koçbaşıyla kapıları kırılarak girilen evlerde şüpheliler, gözaltına alındı. Operasyonda 500 gram patlayıcı madde, çok sayıda dijital materyal, örgütsel kitaplar, örgüt mensuplarına ait fotoğraflar, çok sayıda kartuş, fişek ve ateşli silah ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden A.G., C.A. ve H.Ö. tutuklandı, 5 kişi ise adli kontrol ve yurt dışı yasağı ile serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN

2023-01-10 12:22:14



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.