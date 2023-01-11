Mersin'de FETÖ operasyonu: 14 gözaltı (2)

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

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Mersin'de, FETÖ/PDY'nin güncel yapılanmasında yer alanlara yönelik polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alınırken, firari 1 kişinin yakalanması için çalışma sürdürülüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN-Soner AYDIN

2023-01-11 09:48:00



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