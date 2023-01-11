Mersin'de göçmen kaçakçılığı operasyonu: 6 gözaltı

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Mustafa ERCAN/ MERSİN, (DHA)MERSİN'de, göçmen kaçakçılığına yönelik jandarma operasyonunda, organizatör oldukları belirlenen 6 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir grubun kentte Avrupa ülkelerine göçmen kaçakçılığı yaptığını belirledi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, kaçak göçmenleri yurda sokan, geçici süreyle barındıran ve yine yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmalarını sağlayan organizatörleri takibe aldı. 4 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu adresleri belirlenen 6 kişi, operasyonla gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 30 uyuşturucu hap, 1 hassas terazi ile çok sayıda dijital malzeme ve doküman ele geçirildi. Şüphelilerin sorguları sürüyor.

DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN

2023-01-11 12:12:35



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