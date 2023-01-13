Mersin'deki FETÖ operasyonunda 5 tutuklama

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Soner AYDIN/ MERSİN, (DHA)MERSİN'de, FETÖ/PDY'nin güncel yapılanmasına yönelik polis ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 5'i, tutuklandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün güncel yapılanması içinde olduğu belirtilen 15 kişi tespit edildi. Şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarılmasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyon için harekete geçti. 11 Ocak'ta şafak vakti 120 polisin katılımıyla yapılan eş zamanlı operasyonlarda, 14 şüpheli gözaltına alındı. Firari 1 kişi aranırken, emniyetteki işlemleri tamamlanan 14 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 5'i tutuklandı, 9'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN

2023-01-13 10:25:42



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