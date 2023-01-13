Tartıştığı eşini öldürdü (3)

CENAZE TESLİM ALINDI
Mersin´in Tarsus ilçesinde, eşi Mahsun Ekinci tarafından tabancayla vurulan Emine Ekinci´nin cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Ekinci´nin cenazesi, toprağa verilmek üzere Tarsus'a götürüldü. DHA-Genel Türkiye-Mersin Yusuf KANTARLI
2023-01-13 12:05:35
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