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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizi kirleten gemiye 10 milyon TL ceza

DHA

Denizi kirleten gemiye 10 milyon TL ceza


MERSİN, (DHA)MERSİN'de limana giriş için sıra bekleyen gemiye, denizi kirlettiği için 2 gün önce 3 milyon 674 bin TL, dün de 6 milyon 387 bin TL olmak üzere toplam 10 milyon 61 bin TL ceza kesildi.
Mersin'de denizi temiz tutmak için havadan ve karadan incelemelerde bulunan belediye ekipleri, limana giriş için sıra bekleyen geminin denizi kirlettiğini tespit etti. Söz konusu gemiden denize boşaltılan atıklardan numune alan ekipler, 2 gün önce 3 milyon 674 bin TL kesti. Dün de denizi kirletmeye devam eden gemiye bu defa 6 milyon 387 bin TL ceza kesildi. Toplam 10 milyon 61 bin TL ceza kesilen gemiyle ilgili işlemlerin sürdüğü bildirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez MERSİN, (DHA)
2023-01-13 13:31:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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