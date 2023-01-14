MERSİN'E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor



SURİYE'de, Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde teröristlerce üs bölgesine açılan taciz ateşi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Tankçı Uzman Çavuş Selçuk Kurt´un (37) acı haberi, Mersin'deki ailesine ulaştı.Şehit Tankçı Uzman Çavuş Selçuk Kurt'un Marsin'in Toroslar ilçesi Yalınalak Mahallesi'ndeki evine gelen askeri heyet, acı haberi eşi Ebru Kurt'a verdi. Acı haberin ardından şehidin evinin önüne ve çevreye Türk bayrakları asıldı. Eve giden ailenin yakınları ve komşuları da başsağlığı dileklerini iletti.ANNEBABA ŞEHİR DIŞINDA ÖĞRENDİÖte yandan şehidin annebabası Zekeriya ve Hatice Kurt çiftinin ise oğullarının şehit haberini şehir dışında öğrendi. 1 çocuk babası şehidin ne zaman ve nereye defnedileceği konusunda ise henüz bilgi verilmedi. (DHA)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Şehidin evi

-Şehidin evine asılan bayraklar

-Eve gelen vatandaşlar ve yetkililerHaber-Kamera: Mustafa ERCANSoner AYDIN/ MERSİN, (DHA)DHA-Gündem Türkiye-Mersin / Toroslar Haber-Kamera: Mustafa ERCAN-Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)

2023-01-14 01:53:29



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