Doğum gününden 1 gün önce kazada öldü

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)MERSİN'in Tarsus ilçesinde gece refüje çarpan motosikletin sürücüsü Mikail Cantekin (27), hayatını kaybetti. Cantekin'in yarın doğum günü olduğu öğrenildi.

Kaza, saat 00.30 sıralarında ilçeye bağlı Yenice Mahallesi'nde meydana geldi. Mikail Cantekin yönetimindeki motosiklet, kontrolden çıkarak refüje çarptı. Yola savrulan Cantekin, başını yere çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Cantekin'in kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Cantekin'in cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, Cantekin'in yarın doğum günü olduğu öğrenildi. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN

2023-01-15 10:55:00



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.