Cansu Köksal Öngüner, basketbola Çukurova ile geri döndü

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Mustafa ERCAN MERSİN, (DHA)A Milli Kadın Basketbol Takımı oyuncularından Cansu Köksal Öngüner, hamilelik süreci nedeniyle ara verdiği basketbola geri döndü.

27 yaşındaki oyuncu, bu sezon Türkiye Ligi ve Euroleague´de iddiasını ortaya koyan ve güçlü bir kadro oluşturan Çukurova Mersin Yenişehir Belediye ile anlaşma sağladı.

Çukurova Basketbol, transferi `ÇBK Mersin´e Hoş Geldin Cansu Köksal´ paylaşımıyla duyurdu.

Yaklaşık 1.5 aydır saha çalışmalarını sürdüren Cansu Köksal Öngüner, bugün oynanacak Botaş Spor maçıyla birlikte ara sonrası ilk resmi maçına çıkacak.

Kariyerine Fenerbahçe forması altında başlayan Cansu Köksal Öngüner Galatasaray, Yakın Doğu Üniversitesi, Hatay BŞB, Botaşspor, Mondeville ve Beşiktaş formalarını terletti.DHA-Spor Türkiye-Mersin Mustafa ERCAN

2023-01-15 11:55:48



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