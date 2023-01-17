Gökhan KESKİNCİOkan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)MERSİN'in Tarsus ilçesinde TEM Otoyolu'nda askeri personel taşıyan otobüs, önünde giden demir yüklü TIR'a çarptı. İlk belirlemelere göre 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 2'si ağır 20 kişinin de yaralandığı kazadan sonra otobüs çıkan yangında demir yığını haline dönüştü.Görüntü Dökümü:
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-Yanan otobüsün görüntüsü
-Otobüsün çarptığı TIR
-İtfaiyenin çalışması
-Jandarmanın incelemesi
-Kazadan genel ve detayDHA-Gündem Türkiye-Mersin / Tarsus
2023-01-17 04:19:27
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