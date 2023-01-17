Mersin'deki kazada 2 asker ve 1 göçmen yaşamını yitirdi, 2 şoför gözaltında



Gökhan KESKİNCİOkan ÇALIŞKANCan ÇELİK/TARSUS (Mersin), (DHA)-MERSİN'de askeri aracın demir profil yüklü TIR'a çarptığı kazada, 2 jandarma personeliyle 1 göçmenin yaşamanı yitirdiği, 9´u asker, 20 kişinin de yaralandığı belirtildi. Askeri aracın Fas uyruklu 27 göçmeni, Gaziantep´ten Kırklareli´ye geri gönderme merkezine götürmek için yola çıktığı ifade edildi.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Tarsus ilçesi TEM otoyolunda meydana geldi. Mersin'den Niğde yönüne giden U.K. yönetimindeki 21 BA 884 plakalı asker personel taşıyan otobüs, önünde giden Ramazan S. yönetimindeki 31 AEK 926 plakalı demir profil yüklü TIR'a çarptı. Kazayla birlikte otobüs alev aldı. Diğer araç sürücülerinin ihbarıyla kaza yerine jandarma, polis, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

Kazada 2 jandarma görevlisi ile 1 göçmen hayatını kaybetti, 2'si ağır, 20 kişi yaralandı. 9'u asker olan yaralılar, Mersin ve Adana'daki hastanelere sevk edildi. Cenazeler, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan da kaza yerine gelip, bilgi aldı.

ASKERİ ARAÇ, GÖÇMENLERİ KIRIKKALE´YE GÖTÜRÜYORDU

Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı, kazaya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli 2 astsubay, 9 uzman erbaş refakatinde 27 Fas uyruklu göçmeni Kırklareli GGM'ye götürmek üzere çıkarılan devriye 17.01.2023 günü saat 01.30 sıralarında TEM Otoyolu Taşobası mevki Adana-Ankara istikametinde seyir halindeyken sevkte görevli otobüsün demir taşıyan TIR'a arkasından çarpması sonucu otobüsün yanması ile ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası meydana gelmiştir. Olayın Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı'mıza intikali üzerine derhal adli soruşturma başlatılarak, nöbetçi cumhuriyet savcısınca olay yerine geçilmiştir. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerince yapılan olay yeri incelemesi neticesi kazada 2 astsubay ve 7 uzman erbaş çeşitli yerlerinden yaralandığı ve 2 personele ulaşılamadığı görülmüştür. Kaza sonrası otobüste meydana gelen yangında yanarak 3 kişinin hayatını kaybettiği tespit edilmiştir. Hayatını kaybeden 2 kişinin araçta görevli jandarma personeli olduğu diğer vefat eden şahsın göçmen olduğu değerlendirilmiştir. Olay yerinde yürütülen çalışmaların tamamlanmasına müteakiben, vefat edenlerin ölü muayenesi yapılarak kimlik tespitleri için klasik otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu´na sevkleri sağlanmıştır. Kazaya karışan TIR ve otobüs şoförü gözaltına alınmışlardır. Kusur durumunun tespiti üzerine mahkemeye sevk işlemi tamamlanacaktır. Soruşturma titizlikle devam etmektedir" denildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Gökhan KESKİNCİ

2023-01-17 09:38:47



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