Ülkü Ocakları Anamur İlçe Başkanı Satar'ın otomobili yandı

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Mithat ÜNAL/ MERSİN, (DHA)MERSİN Anamur'da, Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Mehmet Satar'ın park halindeki otomobili, gece alev alev yandı. Polis, kundaklama şüphesiyle soruşturma başlattı.

Olay, saat 03.00 sıralarında, Ülkü Ocakları Anamur İlçe Başkanı Mehmet Satar'ın evinin bulunduğu Yeşilyurt Mahallesi'ndeki apartmanın otoparkında meydana geldi. Satar'ın park halindeki 33 AEJ 784 plakalı otomobili, alev alev yandı. İhbarla bölgeye gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını söndürdü. Alevlerin sardığı otomobil, kullanılamaz hale geldi. Polis, kundaklama şüphesi üzerine soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Mithat ÜNAL

2023-01-17 10:32:39



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