Mersin'de 'güven' operasyonu: 10 gözaltı (2)

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10 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde yaralama, genel güvenliğin tehlikeye sokulması, '6136 Sayılı Kanun'a Muhalefet' suçlarını işleyen ve silahlı kavga olayına karışan 17 şüphelinin yakalanması için düzenlenen 'güven' operasyonu kapsamında 10 şüpheliyi gözaltına aldı, 7 şüpheli aranıyor. Adreslerde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 164 adet fişek ele geçirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN

2023-01-18 09:29:20



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