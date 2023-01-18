Mersin'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! İşte kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



MERSİN, (DHA)MERSİN'de, jandarma ekiplerinin terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonunda 1'i sözde sorumlu 3 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışma başlattı. Örgüte silah, mühimmat ve eleman temin eden, 1'i sözde sorumlu toplam 3 şüpheli tespit edildi. Harekete geçen jandarma ekipleri, 3 şüpheliyi eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital malzeme ile doküman ele geçirildi. Şüpheliler, sorguları için İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez

2023-01-18 10:46:36



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.