Çukurova Basketbol Kulübü Mersin Yenişehir Belediyesi - Basket Landes: 75-59

Mustafa ERCAN Soner AYDIN / MERSİN, (DHA)SALON: Servet Tazegül
HAKEMLER: Sinisa Prpa, Ariadna Chueca Moreno, Paulina Gajdosz
ÇUKUROVA BASKETBOL KULÜBÜ (ÇBK) MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ: Asena Yalçın 2, Gamze Takmaz 3, Gökşen Fitik 2, Sinem Ataş, Williams 12, Gray 16, Hollingswort 9, Hayes 21, Bonner 10, Esra Ural Topuz.
BASKET LANDES: Magarity 14, Fauthoux 8, Dumerc 14, Marrast, Roumy, Gil 4, Harmon 2, Mann 6, Pagit 11.
1´İNCİ PERİYOT: 28-17
İLK YARI: 40-25
3´ÜNCÜ PERİYOT: 55-41FIBA Kadınlar EuroLeague B Grubu 10'uncu haftasında Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi, konuk ettiği Basket Landes'i 75-59 yendi. (DHA)
DHA-Spor Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN-Soner AYDIN
2023-01-18 20:48:26
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