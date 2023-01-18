Çukurova Basketbol Kulübü Mersin Yenişehir Belediyesi - Basket Landes: 75-59

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Mustafa ERCAN Soner AYDIN / MERSİN, (DHA)SALON: Servet Tazegül

HAKEMLER: Sinisa Prpa, Ariadna Chueca Moreno, Paulina Gajdosz

ÇUKUROVA BASKETBOL KULÜBÜ (ÇBK) MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ: Asena Yalçın 2, Gamze Takmaz 3, Gökşen Fitik 2, Sinem Ataş, Williams 12, Gray 16, Hollingswort 9, Hayes 21, Bonner 10, Esra Ural Topuz.

BASKET LANDES: Magarity 14, Fauthoux 8, Dumerc 14, Marrast, Roumy, Gil 4, Harmon 2, Mann 6, Pagit 11.

1´İNCİ PERİYOT: 28-17

İLK YARI: 40-25

3´ÜNCÜ PERİYOT: 55-41FIBA Kadınlar EuroLeague B Grubu 10'uncu haftasında Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi, konuk ettiği Basket Landes'i 75-59 yendi. (DHA)

DHA-Spor Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN-Soner AYDIN

2023-01-18 20:48:26



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