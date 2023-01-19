Mersin'de DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı

MERSİN, (DHA)MERSİN'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 şüpheli, gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ mensuplarının faaliyetlerinin deşifresiyle örgütün finans kaynaklarının tespitine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Örgüt üyelerine para transfer ettiği iddia edilen O.A., S.A., M.A. ve S.A. hakkında gözaltı kararı verildi. Belirlenen adreslere özel harekat polislerinin desteğiyle şafak vakti düzenlenen operasyonda 2 şüpheli, yakalandı. Adreslerdeki dijital malzemeler ve dokümana da el koyuldu. Şüpheliler, ifadeleri için emniyete götürüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez
2023-01-19 09:25:38
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