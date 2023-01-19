Mersin´deki kazada yaralanan 3 uzman çavuşun tedavileri sürüyor

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)MERSİN'in Tarsus ilçesinde 2 jandarma uzman çavuşun şehit olduğu, 1 göçmenin hayatını kaybettiği trafik kazasında yaralanan 3 uzman çavuşun tedavisi sürüyor. Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ile Gaziantep Valisi Davut Gül, yaralı askerleri ziyaret edip, sağlık durumları hakkında bilgi aldı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli 2 astsubay ve 9 uzman çavuş refakatinde Fas uyruklu 27 göçmeni Kırklareli Geri Gönderme Merkezi'ne götürmek için yola çıkan Uğur Kaplan yönetimindeki yolcu otobüsü, Tarsus´ta, Ramazan Sayıl yönetimindeki 31 AEK 926 plakalı demir profil yüklü TIR'a arkadan çarptı. Kazada, uzman çavuşlar Eren Öztürk (32) ile Yasin Eroğlu (30) şehit oldu, bir düzensiz göçmen hayatını kaybetti, 33 kişi de yaralandı. Kaza ile ilgili olarak TIR'a arkadan çarpan otobüsün şoförü Uğur Kaplan tutuklandı.
3 ASKERİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR
Kazada yaralanan 33 kişiden 30'u tedavilerinin ardından taburcu edildi. Yaralı jandarma uzman çavuşlardan Mustafa Gül'ün tedavisi Mersin Üniversitesi Hastanesi'nde, Kadir Fişne ve Mustafa Çekirdek'in tedavisi ise Şehir Hastanesi'nde devam ediyor.
VALİLER ZİYARET ETTİ
Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ile Gaziantep Valisi Davut Gül, yaralı uzman çavuşları tedavi gördüğü hastanelerde ziyaret edip geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Hastane yöneticilerinden bilgi alan Pehlivan ve Gül, Mersin Üniversitesi Rektörü Erol Yaşar, Toroslar Kaymakamı İbrahim Çenet, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Emrah Ceviz ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Veysel Topkaya da eşlik etti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN
2023-01-19 14:56:42
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