Mersin'de DEAŞ operasyonuna 3 tutuklama

Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 3 şüpheli, tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a finans sağlayan kaynakların deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Örgüt üyelerine para transfer ettiği iddia edilen yabancı uyruklu O.A.S.A. ile M.A.S.A. hakkında gözaltı kararı verildi. Belirlenen adreslere 19 Ocak'ta şafak vakti operasyon düzenlendi; 2 şüpheli yakalandı. Şüpheliler, ifadeleri için emniyete götürüldü. Sorguların ardından yabancı uyruklu A.S.İ.A. da gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN
2023-01-23 10:44:37
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