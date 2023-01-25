Mersin'deki dolandırıcılık operasyonunda 4 tutuklama

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Soner AYDIN/ MERSİN, (DHA)MERSİN'de, ikinci el satılık araç ilanları üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişiden 4´ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet sitelerindeki ikinci el satılık araç ilanları üzerinden başkalarına ait araçları düşük fiyatla satabilecekleri vaadiyle araç almak isteyenleri dolandıran şebekeyi tespit etti. Çalışmalarını tamamlayan ekipler, cumhuriyet başsavcılığı koordinesindeki soruşturma kapsamında kimliği tespit edilen 6 şüpheliyi takibe aldı. Şüpheliler, İstanbul'dan 1 kişiyi dolandırmak isterken yakalandı. Şüphelilerin yakın zamanda Mezitli ilçesindeki 1 kişiyi ise 530 bin TL dolandırdığı tespit edildi. Şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerinde arama yapan ekipler; dolandırıcılık olayında kullanılan 7 cep telefonu, 24 banka kartı ile suçtan elde edilen 540 TL'ye el koydu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüphelilerin 4´ü, çıkartıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 2'si ise tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN

2023-01-25 10:55:55



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