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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dolandırıcılık şüphelisi suçüstü yakalandı

DHA

Dolandırıcılık şüphelisi suçüstü yakalandı


Soner AYDIN/ MERSİN, (DHA)MERSİN'de kendisini polis olarak tanıtıp 'kimlik bilgilerinin kuyumcu soygununda kullanıldığı' yalanıyla S.K.'yi (65) korkutup dolandırmaya çalışan A.Ş.M. suçüstü yakalandı.
Mersin'de yaşayan S.K. kendisini polis olarak tanıtan kişinin, kimlik bilgilerinin kuyumcu soygununda kullanıldığını söyleyerek korkutulup evindeki para ve altınları istediği şikayetinde bulundu. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, S.K.'nin evi çevresinde beklemeye başladı. Şüpheli A.Ş.M., S.K.'den 111 bin 500 TL, 325 euro, 1015 dolar, 42 çeyrek, 17 yarım ve 19 tam altın, 1 cumhuriyet altını, 1 adet 22 ayar bileziği aldığı sırada suçüstü yakalandı. Para ve altınlar S.K.'ye teslim edildi, şüpheli gözaltına alındı. 
Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.Ş.M., adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN
2023-01-28 11:27:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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