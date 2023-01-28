

Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)MERSİN´in Tarsus ilçesinde bir kişi girdiği marketin kasasından çaldığı parayla, aynı marketten alışveriş yaptı. O anlar, güvnelik kamerasına yansıdı.

Olay, ilçeye bağlı Özel Bahşiş Mahallesi´nde meydana geldi. Mustafa Yıldız, kendisine ait marketin deposundayken bir kişi markette girdi. Kasaya yönelen şüpheli, bin lirayı alarak cebine koydu. Dışarı çıktığında da market sahibi Mustafa Yıldız´ı gören şüpheli, ekmek dolabından 2 ekmek aldı. Şüpheli, market sahibi Yıldız´a çaldığı paradan 200 lira verdi. Kasayı açan Yıldız, paranın eksik olduğunu hissetmesine rağmen para üstü 190 lirayı verdi. Olayın ardından güvenlik kamerasına bakan Yıldız, şaşkınlık yaşadı. Hırsızlık şüphelisinin kasadan para çaldıktan bir süre sonra çaldığı parayla alışveriş yaptığını tespit eden Mustafa Yıldız, şikayetçi oldu, görüntüleri polise teslim etti. Ekipler, görüntülerden kimliğini tespit ettiği A.H.'yi gözaltına aldı.

Hırsızlık saniye saniye iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN

2023-01-28 16:14:10



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