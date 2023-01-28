Karda araçlarında mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı

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Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin), (DHA)MERSİN'in Erdemli ilçesinde kar yağışı nedeniyle otomobilde mahsur kalan ve kurtarmak için gelen çekicideki toplam 5 kişi, ekipler tarafından kurtarıldı.

Mersin ErdemliKaraman Ayrancı yolunun yaklaşık bin 700 rakımında ilerleyen otomobil kar yağışının şiddetini artırmasıyla mahsur kaldı. Otomobilde mahsur kalan vatandaşlar kendilerini kurtarması için bir çekici çağırdı. Ancak çağrılan çekici de kara saplandı. Bunun üzerine mahsur kalan 5 kişi Erdemli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerine ulaşarak yardım istedi. Ekipler, kepçeyle yolu açarak mahsur kalanlara ulaştı. Araçlar saplandıkları yerden çıkarılarak kurtarıldı. 5 kişi Toros Mahallesi'ne ulaştırılarak kontrolleri için sağlık görevlilerine teslim edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Erdemli Mehmet DOĞANER

2023-01-28 16:20:49



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