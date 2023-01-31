ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi - Famila Schio: 79-67

Soner AYDIN / MERSİN, (DHA)
SALON: Servet Tazegül
HAKEMLER: Haris Bijedic, Hrvoje Cavar, Maden Lucic
ÇUKUROVA BASKETBOL KULÜBÜ (ÇBK) MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ: Asena Yalçın, Gamze Takmaz, Cornelius 9, Gökşen Fitik 3, Sinem Ataş, Williams 7, Gray 12, Hollingswort 9, Hayes 15, Bonner 20, Crvendakic 4, Esra Ural Topuz.
FAMİLA SCHİO: Mabrey 15, Bestagno 6, Mestagh 9, Sottana 8, Verona 2, Howard 9, Grippa, Keys 8, Penna, Zahui, Ndour10.
1´İNCİ PERİYOT: 23-17
İLK YARI:37-33
3´ÜNCÜ PERİYOT: 55-52
FIBA Kadınlar EuroLeague B Grubu 12'nci haftasında Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi, konuk ettiği Famila Schio'yu 79-67 yendi. (DHA)
DHA-Spor Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN
2023-01-31 20:59:27
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