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Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)- MERSİN´in Tarsus ilçesinde kontrolden çıkan yağ yüklü TIR´ın yol kenarındaki toprak sete çarpıp, şarampole devrildiği kazada sürücü Mahmut Demir (33), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 18.00 sıralarında ilçeye bağlı Gülek Mahallesi´nde meydana geldi. Mahmut Demir yönetimindeki 63 PU 304 plakalı TIR, iddiaya göre freni boşalıp, kontrolden çıktı. Yol kenarındaki toprak sete çarptıktan sonra şarampole devrilen TIR´ı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi´ni arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde sürücü Demir´in hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Demir´in cansız bedeni, hastane morguna kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN

2023-02-01 22:38:37



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