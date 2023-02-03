Silifke'de çeri domates, dalında 17 lira



Atike CEYLAN KAÇAR/ MERSİN, (DHA)MERSİN'in Silifke ilçesinde, 'kokteyl domates' olarak bilinen cins çeri domates, dalında 17 liradan alıcı buluyor. Seralardan toplanan domatesler, pazarda ise 25 liradan satışa sunuluyor.

Çileğiyle ünlü Silifke ilçesinde üretimine başlanan, 'kokteyl domates' olarak bilinen çeri domates, alternatif ürün haline geldi. Çeri domatesler, hem rekoltesi hem de fiyatıyla yüz güldürdü. Pazar sorunu olmayan çeri domatese, özellikle bölgede yaşayan Ruslar ve otelciler yoğun ilgi gösteriyor. Dalında 17 liradan satılan domates, pazarda ise 25 liradan alıcı buluyor. Silifke Ziraat Odası Başkanı Cafer Doygun, dekardan 5,5- 6 ton verim alındığını, çeri domateslerin kalite olarak tüketicileri memnun ettiğini belirtti.

Atayurt Mahallesi´nde örtü altı domates üreticiliği yapan Rıdvan Özer ise "Bu domates türü yoğun olarak Antalya bölgesinde yetiştiriliyor. Biz de bölgemizde üretimine başladık. Eylül ayında dikimini yaptık, şubat ayında hasadına başladık. Talep oldukça yoğun. Dekardan 5,56 ton verim almaktayız. Tarladan hale 17 liradan veriyoruz, pazarda ise 25 liradan alıcı buluyor. Herkesin dikmesini tavsiye ediyoruz. Tadı, görüntüsü ve kokusuyla eski köy domatesini aratmıyor" dedi.

Üründe pazar sorunu yaşamadıklarını söyleyen Fatma Özer de "Ürünümüz hemen tükeniyor. Bölgede yaşayan Rus müşterilerimiz her geçen hafta artıyor. Talebe yetişemiyoruz. Görüntüsü zaten ürünü sattırıyor. Yerli müşterilerimiz ise ürünü önceden arayıp ayırttırıyor" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Silifke Atike Ceylan KAÇAR

2023-02-03 10:04:19



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