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ADANA, MERSİN, (DHA)KAHRAMANMARAŞ´ın Pazarcık ilçesindeki 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından Adana ve Mersin´de eğitime bir gün ara verildi.

Adana ve Mersin Valiliklerinden yapılan açıklamada, Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem nedeniyle tüm eğitim kurumlarının 6 Şubat Pazartesi günü tatil edildiği belirtildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez MERSİN, (DHA)

2023-02-06 06:58:47



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