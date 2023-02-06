

Hasan YILDIRIM-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA) BEŞİKTAŞ'ta asırlık çınar ağacı yola devrildi. Bir araçta hasar meydana gelirken Dolmabahçe Caddesi, ağaç kaldırılıncaya kadar, çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Dolmabahçe Caddesi Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi önünde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Cadde üzerindeki asırlık çınar ağaç şiddetli şiddetli rüzgarın etkisiyle yola devrildi. O sırada yoldan geçmekte olan bir araçta hasar meydana geldi. Devrilen ağaç nedeniyle Dolmabahçe Caddesi çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Trafikte beklemek istemeyen bazı araç sürücülerinin kaldırımdan geçtiği dikkat çekti.

Çınar ağacı itfaiye ekipleri tarafından kesildikten sonra. Dolmabahçe Caddesi yeniden trafiğe açıldı. AĞACIN YIKILDIĞINI GÖRDÜM

Devrilen ağacın otomobiline hasar verdiği sürücü Salih Eraktan, "Birden bire ağacın yıkıldığını gördüm. Direksiyonu hafif sağa kırdım, ağaç gövdesinden kurtardım ama, dallardan kurtaramadım. Araçta yalnızdım. Bende bir şey yok" dedi.Görüntü dökümü:

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-Devrilen çınar ağacının görüntüsü

-İtfaiye ekiplerinin ağacı kesmesi

-Ağacın üzerine düştüğü otomobilin sahibiyle röportaj

-Trafik nedeniyle geri dönen araçların görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler DHA-Gündem Türkiye-Mersin

2023-02-06 13:20:32



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