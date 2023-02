Akkuyu Nükleer Genel Müdürü Zoteeva´dan depreme ilişkin açıklama

MERSİN, (DHA)Akkuyu Nükleer A.Ş Genel Müdürü Anastasia Zoteeva merkez üssü Kahramanmaraş olan ve çok sayıda ilde hissedilen depremin ardından açıklama yaptı.İnşaatı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) projesinde deprem nedeniyle herhangi bir hasar olmadığını kaydeden Zoteeva´nın açıklaması şöyle:"Türkiye´de meydana gelen deprem ve ardından yaşananlar hepimizi üzmüş ve endişelendirmiştir. Merkez üssü Kahramanmaraş´ın Pazarcık ilçesi olan deprem, Akkuyu NGS sahasının bulunduğu bölgede yaklaşık 3 şiddetinde hissedilmiştir. Uzmanlarımız sahamızda bulunan bina, ekipman ve vinçlerde bir hasar tespit etmemiştir. Sahada inşaat ve montaj çalışmaları devam etmektedir. Depremde zarar görenlere elimizden gelen her türlü desteği sağlayacağız. Çalışanlar arasında, şu an deprem bölgesinin temel ihtiyaçlarının karşılanması için gerekenler yapılmaktadır. Akkuyu Nükleer´in acil durum birimleri olan Mobilizasyon Birimi ile Sivil Savunma ve Acil Durum Koruması Birimleri, Türkiye´deki acil durum merkezi AFAD ile iş birliği yaparak deprem sonrası yardım için bölgeye ekipman ve personel göndermeye hazırlanmaktadır. Depremde hayatlarını kaybedenlere Allah´tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Yaralıların bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz." (DHA) DHA-Genel Türkiye-Mersin

2023-02-06 14:43:10



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.