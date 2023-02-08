Enkazdan kurtarılan hamile kadın, askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı



Soner AYDIN/ MERSİN, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli 10 ilde yıkıma neden olan depremde yaralananlar, Mersin'e taşınıyor. Enkazdan çıkarılan hamile Yıldız Sağaltıcı, askeri helikopterle Mersin Şehir Hastanesi'ne getirildi.

Kahramanmaraş merkezli depremde yaralananlar, tedavi edilmek üzere Mersin'e getirildi. Kente kara, deniz ve hava yolu ile şu ana kadar 3 bin 513 yaralı ulaştırıldı. Yaralılarından 307'sinin yoğun bakımda tedavileri sürerken, 1783'ü ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Mersin Şehir Hastanesi'ne getirilen yararların bir bölümü, Sağlık Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı'na ait helikopterlerle taşınıyor. Depremin vurduğu Hatay'ın Defne ilçesinde enkazdan çıkarılan hamile Yıldız Sağaltıcı, askeri helikopterle kente getirildi. Helikopterden ambulansa alınan Sağaltıcı, Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Yine enkazdan çıkarılan kadın ve çocuk da helikopterle getirilerek tedaviye alındı.

HASTANEDE KRİZ MERKEZİ OLUŞTURULDU

Ayrıca kente getirilen yaralılarla ilgili Şehir Hastanesi içinde kriz merkezi oluşturuldu. Başhekim Doç. Dr. Bahar Aydınlı, "Ulaşabildiğimiz kadar hastaya ulaşmaya çalışıyoruz. Merkezde 24 saat gelen hastaların durumunu kontrol ediyoruz. Gelen hastaların tedavileri devam ediyor. Şu an için bir kapasite sorunumuz yok. Yakını kente getirilenler Şehir Hastanesi'ni arayarak durumları hakkında bilgi alabilirler" dedi. DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN

2023-02-08 17:08:58



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