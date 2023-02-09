"Akkuyu Nükleer Santrali´nin deprem açısından hiçbir tehlikesi yok"



MERSİN, (DHA) -Kahramanmaraş´ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen deprem Mersin çevresinde de hissedildi. Depremle birlikte akıllara Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) fay hattına yakın mı, olası bir depremden etkilenir mi sorusu geldi. Uzmanlar, yaptıkları açıklamalarla proje ile ilgili böyle bir tehlikenin olmadığını kaydetti. Türkiye Deprem Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Erdik, "Santralin şu anda deprem açısından hiçbir tehlikesi yok" açıklamasında bulundu.Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şule Ergün de NGS projelerinde güvenliğin birinci öncelik olduğunu, bunlardan taviz verilmesinin mümkün olmadığını söyledi. Ergün bu konuda şu bilgileri paylaştı:"Nükleer güç santrali projelerinde güvenlik kriterleri oldukça önemlidir ve bunlardan taviz verilmesi mümkün değildir. Bu nedenle Akkuyu NGS´nin inşa edileceği saha belirlenirken tüm uluslararası ve ulusal standartlara uyulmuştur. Her biri 1200 MW güce sahip VVER-1200 tipi 3+ nesil reaktörlü 4 güç ünitesinden oluşacak olan santralde güvenlik ön planda tutuluyor. Bu yeni nesil nükleer santraller, aktif güvenlik sistemlerinin yanı sıra, büyük bir deprem ve tsunaminin olumsuz etkilerine karşı, elektrik kaynağı, operatör müdahalesi veya otomatik sistem gerektirmeyen pasif sistemlerle de donatılıyor. Pasif güvenlik sistemlerinin önemli bir parçası olan buhar üretecini pasif soğutan sistemi buna örnek göstermek mümkün. Bu güvenlik sistemlerine bir başka örnek de kontrol çubuklarının yerçekimi etkisiyle zincirleme reaksiyonu durdurmak için reaktör koruna inmesidir. Bunlar, santraldeki güvenlik sistemlerinin çok sayıdaki unsuru arasından verilmiş sadece iki örnek. Akkuyu NGS´de güvenlik şartlarının sağlandığını ve deprem, kasırga, sel, tsunami gibi olağanüstü dış etkilere karşı dayanma kabiliyetine sahip olduğunu göstermek için yapısal testler ve kontroller yapılıyor.""SANTRALİN DEPREM AÇISINDAN HİÇBİR TEHLİKESİ YOK"Türkiye´nin ilk nükleer santrali olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali´nin (NGS) inşa edildiği Mersin, AFAD´a göre 5´inci derecede deprem riski taşıyan bölgeler arasında yer alıyor. Akkuyu NGS´nin inşa edildiği alanın 100 kilometrelik yarıçapında da aktif bir jeolojik fay hattı bulunmuyor. Deprem ve tsunamiye karşı ayrıca alınan bir önlem de santralin deniz seviyesinden yüksekliğine ilişkin Akkuyu NGS deprem ve tsunamiden hiçbir şekilde etkilenmemesi için deniz seviyesinden 10.5 metre yükseklikte inşa ediliyor.Bir televizyon kanalında katıldığı yayında depremle ilgili değerlendirmelerde bulunan Türkiye Deprem Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Erdik, nükleer santral projesinde deprem etkileri ile ilgili bilimsel bir çalışma yaptığının altını çizdi. Boğaziçi Üniversitesi Onursal Profesörü, ünlü deprem uzmanı Prof. Dr. Erdik, Akkuyu NGS´nin deprem tehlikesi altında bulunup bulunmadığı şeklindeki soruyu şöyle yanıtladı:"Ben 1975´te nükleer santralin ilk projesini yapanlardan biriyim. Son projesini yapanlardan biri de ben oldum. Santralin şu anda deprem açısından hiçbir tehlikesi yok. Şu anda öngördüğümüz 7,8´lik depremi biz (modelleme ile) Ecemiş fayı üzerinde Akkuyu´nun 20 kilometre yakınına kadar getirdik. Ona göre yapıldı. Yani şu anda bu depremde ölçülen deprem seviyesi, Akkuyu´nun tasarımında kullanılan deprem seviyesinin 400´te biridir. Bu tip nükleer santrallerde yapısal hiçbir problem olmaz. İşletmeyle ilgili problemler olabilir ama yapısal bir problem olmaz. Tsunami tehlikesi de hesaplandı. Her şey hesaplandı.""AKKUYU, SİNOP GİBİ YERLERDE BÜYÜK DEPREM BEKLENMEZ"İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Öztürk de bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada Akkuyu´nun Türkiye´de depremselliğin az olduğu bölgeler arasında olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Öztürk, "Bugün Akkuyu´da nükleer santralin kurulduğu yerler, Sinop´ta ya da Konya´nın merkezi gibi biraz daha pasif alanlar var. Yani fayın biraz daha uzağında kalan alanlar var. Buralar büyük yıkımı beklemediğimiz yerlerdir. O yüzden nükleer santral kuralım dedikleri üç tane yer Akkuyu, Sinop ve Edirne (Trakya) bölgesiydi" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Mersin DHA

2023-02-09 16:10:24



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.