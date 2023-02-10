Depremde yaşamını yitiren polis memuru Tuğba, toprağa verildi

Okan ÇALIŞKAN/ MERSİN, (DHA)HATAY'da depremde enkaz altında kalan polis memuru Tuğba Özge Ateş, Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde toprağa verildi. Tuğba Özge Ateş'in eşi ve meslektaşı Serdar Ateş'in de depremde yaşamını yitirdiği öğrenildi.
Hatay İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Tuğba Özge Ateş, depremde evlerinin yıkılması sonucu enkaz altında kaldı. Enkazda cansız bedenine ulaşılan, evli ve 1 çocuk annesi Ateş, Mersin'in Çamlıyayla ilçesindeki baba ocağında helallik alınmasının ardından merkez mezarlığında toprağa verildi. Cenazede Ateş'in yakınları, uzun süre gözyaşı döktü.
Kendisi gibi polis olan Tuğba Özge Ateş'in eşi Serdar Ateş'in de depremde enkaz altında kalıp, yaşamını yitirdiği öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Çamlıyayla Okan ÇALIŞKAN
2023-02-10 17:12:40
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