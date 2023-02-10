Depremde yaşamını yitiren polis memuru Tuğba, toprağa verildi

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Okan ÇALIŞKAN/ MERSİN, (DHA)HATAY'da depremde enkaz altında kalan polis memuru Tuğba Özge Ateş, Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde toprağa verildi. Tuğba Özge Ateş'in eşi ve meslektaşı Serdar Ateş'in de depremde yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Tuğba Özge Ateş, depremde evlerinin yıkılması sonucu enkaz altında kaldı. Enkazda cansız bedenine ulaşılan, evli ve 1 çocuk annesi Ateş, Mersin'in Çamlıyayla ilçesindeki baba ocağında helallik alınmasının ardından merkez mezarlığında toprağa verildi. Cenazede Ateş'in yakınları, uzun süre gözyaşı döktü.

Kendisi gibi polis olan Tuğba Özge Ateş'in eşi Serdar Ateş'in de depremde enkaz altında kalıp, yaşamını yitirdiği öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Çamlıyayla Okan ÇALIŞKAN

2023-02-10 17:12:40



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.