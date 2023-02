Mersin'e getirilen 15 bin yaralıdan 12 bini taburcu oldu

Can kaybı ve yaralılarda son durum!

Mustafa ERCAN-Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde yaralanıp Mersin'e getirilen 15 bin yaralıdan 12 bini taburcu edildi. Yaralılardan 340'ının tedavisi yoğun bakımda sürüyor.

Depremin vurduğu kentlerden kara, deniz ve hava yolu ile tedavi için Mersin'e getirilen yaralı sayısı 15 bin oldu. Yaralılardan 12 bini taburcu edildi. Diğer yaralıların tedavileri sürerken, 340'ının yoğun bakımda olduğu bilgisi verildi. İl Sağlık Müdürü Emrah Ceviz, Şehir Hastanesine gelerek kurulan kriz merkezinde görevlilerden bilgi aldı.

Depremde yaşamını yitirenlere rahmet, yaralılara geçmiş olsun dileklerini ileten İl Sağlık Müdürü Ceviz, "Depremin haberini alır almaz elimizdeki tüm sağlık tesislerin alt yapısını kontrol ettik. Hepsinin sağlam olduğunu belirledik. Ardından hemen 35 ambulansımızı ve sağlık çalışanlarımızı deprem bölgesine gönderdik. 81 ilimizle eş zamanlı olarak koordine edildi. Yaralılarımızı bölgeden tahliye etmeye başladık. Toplamda 15 bin civarında hastamız kentteki hastanelere geldi. Yine yaklaşık 12 binini tedavilerinin ardından taburcu ettik. 340 civarından hastamız yoğun bakımda. Tüm hastanelerimizde bu hastaların tedavileri sürüyor" dedi.

'342 HAMİLEDEN 104'Ü DOĞUM YAPTI'

Ceviz, "Hastanemizde 342 hamilemiz var, bunların 104'ü doğum yaptı. Onların doğum sonrası süreçlerini de takip ediyoruz. Bunları normal yurtlara alamayız, bir organizasyon yapacağız" diye konuştu.

'HERKESİN BİZE İHTİYACI VAR'

Hatay'da aralarında teyzesi ve eniştesinin de olduğu birçok yakınını kaybeden İl Sağlık Müdürü Ceviz "Cenazelerimizi defnettik. Hepimizin kaybı var. Duygusal davranamayız. Herkesin bize ihtiyacı var, can kurtarmamız gerekiyor" dedi.

'ŞEHİR HASTANESİ HER TÜRLÜ AFETE DAYANAKLI'

Depremin ardından Mersin Şehir Hastanesi ile ilgili sosyal medya hesaplarında ortaya atılan 'Çatlak' iddialarına da yanıt veren Ceviz, hastane binasında herhangi bir sorun olmadığını, depreme ve her türlü doğal afete dayanıklı olarak tasarlandığını söyledi. İl Sağlık Müdürü Ceviz beraberinde Başhekim Doç. Dr. Bahar Aydınlı ile tedavi gören yaralıları ve refakatçilerini ziyaret etti. (DHA)

