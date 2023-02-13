Kızkalesi'nde turizmciler 6 bin depremzedeyi misafir ediyor



Ali RIZA EREN/KIZKALESİ (Mersin), (DHA)DOĞU Akdeniz'in turizm cenneti Mersin'in Kızkalesi sahilindeki otel, apart ve konutlarda 6 depremzede konuk ediliyor.

Kahramanmaraş merkezli 10 kenti etkileyen afetin ardından Mersin'e gelen depremzedeler turizm merkezlerinde konuk ediliyor. Doğu Akdeniz'in turizm cenneti Erdemli ilçesine bağlı Kızkalesi'nde otel, apart ve konutlar kapılarını depremzedeler için açtı. Kızkalesi'ne gelen depremzede sayısı 6 bini geçti, ilçeye gelenlerin sayısı ise 40 bine ulaştı. Bölgede yer bulamayan kimi depremzedeler ise araçlarında konaklıyor. Aileler güvenli şekilde konaklarken, kimi çocuklar da sahilde arkadaşlarıyla oynuyor. İşletmeciler depremzedeleri ücretsiz olarak misafir ederken, yemek ihtiyaçlarını da karşılıyor.

İlçeye gelen depremzedelerin yemek ve kahvaltı ihtiyaçları Erdemli Kaymakamlığı koordinasyonu ile Beşir Derneği, Kızılay, Erdemli Belediyesi Limon Çiçeği, Erdemli Sosyal Yardımlaşma Vakfı, ve Erdemli Müftülüğü Aşevinin Kızkalesi sahra mutfaklarında diğer ihtiyaçları ise Kızkalesi Muhtarlığında gideriliyor. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Mersin / Erdemli Ali Rıza EREN

2023-02-13 17:05:54



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