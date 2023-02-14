Otomobilinin depremde kırılan camlarını naylon ve çuvalla kapatıp Hatay´dan Mersin'e geldi

Ali Rıza EREN/ERDEMLİ (Mersin), (DHA)HATAY'da meydana gelen depremde ailesi ile göçük altından çıkan Ümit Okyay (47) kırılan camlarını naylon ve çuval parçasıyla kapattığı otomobiliyle kilometrelerce yol yaparak Mersin'e geldi.
Kahramanmaraş merkezli 10 kenti etkileyen afetin ardından Mersin'e gelen depremzedeler, turizm merkezlerinde konuk ediliyor. Doğu Akdeniz'in turizm cenneti Erdemli ilçesine bağlı Kızkalesi'nde otel, apart ve konutlar kapılarını depremzedeler için açtı. Kızkalesi'ne gelen depremzede sayısı 7 bini geçti, ilçeye gelenlerin sayısı ise 45 bine ulaştı. Bölgede yer bulamayan kimi depremzedeler ise araçlarında konaklıyor. İşletmeciler depremzedeleri ücretsiz olarak misafir edip, yemek ihtiyaçlarını da karşılıyor.
3 çocuk babası Ümit Okyay da yakınlarıyla Hatay'dan Kızkalesi'ne geldi. Depremde göçük altından çıkan Okyay'ın otomobili de zarar gördü. Okyay, otomobilinin kırılan camlarını naylon ve çuval parçasıyla kapatarak yaklaşık 300 kilometre yol yapıp kente geldi. Ailesine ve kendilerine kucak açan herkese teşekkür eden Okyay, "Depremde evimiz yıkıldı. Enkazın altından çıktık. Evimizden bir parça eşyamızı alamadık. Çocuklarım ve yakınlarımla buraya geldik, bizi konuk ettiler. 15 kişiyiz, bize sahip çıktılar. Bir kuruş para almadılar. Kızkalesi ve Mersin halkına çok teşekkür ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mersin / Erdemli Ali Rıza EREN
2023-02-14 11:16:08
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