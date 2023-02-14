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Mersin Barosu'ndan deprem sorumluları için suç duyurusu

DHA

Mersin Barosu'ndan deprem sorumluları için suç duyurusu


Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)-MERSİN Barosu, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binaların yapımında, denetiminde ve onaylanmasında bilgisi ve yetkisi olanlar hakkında suç duyurusunda bulundu.
Depremlerde yıkılan binaların yapımında, denetiminde ve onaylanmasında ilgisi olanlar hakkında Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Gaziantep, Osmaniye, Malatya ve Adana Cumhuriyet başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunan Mersin Barosu, dilekçesinde tüm şüpheliler yönünden yapılacak soruşturma neticesinde TCK madde 22/3 atfıyla madde 85/2 uyarınca, iddianame düzenlenerek kamu davası açılmasını, şüphelilerin alabileceği ceza miktarı düşünüldüğünde, kaçma şüphesi oluşabileceğinden haklarında CMK gereğince uygun adli kontrol tedbirinin uygulanmasını talep etti.
'BİLİNÇLİ TAKSİRLİ ÖLDÜRME SUÇU İŞLENMİŞTİR'
Dilekçede, "Tarafımızca tespit edilebildiği kadarıyla bilgileri verilen ve sayın makamınızca yapılacak soruşturma kapsamında tespit edilecek diğer şirketlerin ve kurumların yönetici ve çalışanları ile sorumluluğu olan diğer gerçek kişilerin hukuka aykırı davranışları nedeniyle felaket düzeyinde bir yıkım, çok sayıda ölüm ve yaralanma yaşanmıştır. Suç duyurumuzda detaylıca açıklayacağımız üzere TCK madde 85/2; 22/3 uyarınca ilgili kişilerin ve kurumların sorumlularının bilinçli taksirle öldürme suçunu işledikleri şüpheye yer bırakmayacak şekilde ortadadır. Bu sebeple bu denli can kaybının yaşanmasına sebebiyet veren sorumlular yönünden gerekli soruşturmanın yapılması ve kamu davası açılmasını talep etmekteyiz" denildi.
Dilekçede ayrıca işlenen suçun ve suçun müeyyidesinin ağırlığı göz önünde bulundurulduğunda, şüphelilerin kaçmasını engellemek amacıyla ivedilikle tutuklama veya adli kontrol tedbirine karar verilmesi gerektiği dile getirildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN
2023-02-14 16:10:47

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