Depremden kurtulan otizmli Cemil, Mersin'de depremzedeler için çalışıyor



Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin), (DHA)HATAY'nın Antakya ilçesinde evleri hasar görünce, ailesi ile Mersin'e gelen otizmli Cemil Gülnaz (23), depremzedeler için oluşturulan koordinasyon merkezinde çalışıyor. Toplanan yardımların ulaşabilmesi için çaba harcayan Gülnaz, "Bu beni çok mutlu ediyor. Depremzedelere yardımcı olmak istedim" dedi.

Kahramanmaraş merkezli iki depremin en çok etkilediği kentlerden Hatay'da birçok aile, evlerini terk edip, başka illere gitti. Depremde, merkez Antakya ilçesinde evleri zarar gören Gülnaz ailesi de Mersin'in Erdemli ilçesine gelerek yakınlarına sığındı. Rıza-Zeynep Gülnaz çiftinin otizmli oğlu Cemil Gülnaz, ailesine yardım çalışmalarına katılmak istediğini söyleyince, Erdemli Kaymakamlığı ve Erdemli Belediyesi'nce oluşturulan koordinasyon merkezinde görev aldı. Depremzedeler için toplanan yardımların ulaşabilmesi için çaba harcayan Gülnaz, çalışmalarda aktif olarak görev alıyor.

'EVDE BOŞ DURMAK İSTEMEDİM'

Felaketin ardından evde oturmak istemediğini belirten Cemil Gülnaz, "Deprem anında ailem ile Antakya'daki evimizdeydik. Depremin ardından Erdemli'ye dayımın yanına geldik. Evde boş durmak istemedim. Sabah erkenden koordinasyon merkezine geliyorum. Gelen yardımların düzenlenmesinde gönüllü olarak çalışıyorum. Bu beni çok mutlu ediyor. Depremzedelere yardımcı olmak istedim. Bundan sonra da çalışmaya devam edeceğim" dedi.

'OĞLUMLA GURUR DUYUYORUM'

Baba Rıza Gülnaz da "Depremin ardından evimiz büyük hasar gördü. Burada akrabalarımızın yanına geldik. Oğlum Cemil, çok farklı ve yetenekleri olan özel bir çocuk. Bize depremzedelere yardımcı olmak istediğini söyledi. Sabah kalktığında kahvaltısını yapıp, depremzedeler için hazırlanan koordinasyon merkezinde gönüllü olarak çalışmaya gidiyor. Oğlumla gurur duyuyorum" diye konuştu.

Zeynep Gülnaz ise oğlunun insanlara yardım etmeyi çok sevdiğini söyledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mersin / Erdemli Mehmet DOĞANER

2023-02-15 11:15:54



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