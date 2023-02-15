212'nci saatte kurtarılan kadın, ambulans helikopterle Mersin´e getirildi

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Soner AYDIN/ MERSİN, (DHA)ADIYAMAN'da, 212 saat sonra enkazdan yaralı çıkarılan 77 yaşındaki Fatma Güngör, ambulans helikopterle Mersin Şehir Hastanesine getirildi.

Kahramanmaraş merkezli depremde yaralanan vatandaşlar, tedavileri için Mersin´e getirilmeye devam ediyor. Kara, deniz ve havadan çok sayıda yaralı Mersin Şehir Hastanesine getirilirken, ekipler zamana karşı yarışıyor. Adıyaman'da aramakurtarma çalışmalarında 212'nci saatte enkazdan yaralı çıkarılan Fatma Güngör, Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopterle Mersin Şehir Hastanesine getirildi. Burada tedaviye alınan Güngör'ün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN

2023-02-15 21:14:50



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