Mersin'de cezaevi midibüsü ile kamyon çarpıştı: 23 yaralı

Okan ÇALIŞKAN/ TARSUS (Mersin), (DHA)MERSİN´in Tarsus ilçesinde, cezaevi midibüsü ve kamyonun kafa kafaya çarpışması sonucu 23 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde, Alifakı Mahallesi TuzlaKarataş yolunda meydana geldi. Tarsus Cezaevi'ndeki mahkumların taşındığı 80 HC 331 plakalı midibüs ile 33 AAZ 947 plakalı kamyon, yol ayrımında kafa kafaya çarpıştı. Kazada 11 jandarma, 10 mahkum, 1 personel ve ismi açıklanmayan kamyon şoförü yaralandı. İhbarla bölgeye gelen sağlık görevlileri, 23 yaralıyı ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN
2023-02-16 17:14:13
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