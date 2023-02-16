Mersin Şehir Hastanesi'nden 4 bin 400 depremzede taburcu oldu



Soner AYDIN/ MERSİN, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin ardından Mersin Şehir Hastanesi'nde tedavi gören 5 bin 300 depremzededen 4 bin 400'ü, taburcu edildi.

Kahramanmaraş merkezli 11 kenti etkileyen deprem felaketinin ardından 5 bin 300 depremzede, Mersin Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Depremzedelerin 4 bin 400'ü, tedavileri sonrası taburcu olurken, diğerlerinin tedavisine devam ediliyor. Başhekim Doç. Dr. Bahar Aydınlı, Mersin Şehir Hastanesi olarak afeti göğüslemenin gururunu yaşadıklarını söyledi. Depremin ilk anından itibaren hastaneye geldiklerini belirten Başhekim Aydınlı, "Hastane afet planının devreye aldık. 'Mor kod' devreye girdi ve şu an içinde bulunduğumu kriz koordinasyon merkezi planlandı. Hastane, gelecek yaralılar için organize edildi. Afet boyunca toplamda 5 bin 300 depremzede, hastanemize başvuruda bulundu. Bu süreçte 550 hastamızı ameliyat ettik, 54 gebemize ise doğum yaptırdık. 4 bin 400'den fazla hastamızı taburcu ettik. Hastanemizde şu an 500'den fazla depremzedemizin tedavisi sürüyor" diye konuştu.

Hastanede mevcut olan hiperbarik ünitesini 24 saat çalıştırdıklarını kaydeden Başhekim Aydınlı, "Hiperbarik oksijen tedavisi gerektiren tüm depremzedelere faydalı olmaya çalışıyoruz. Bu göçük altında kalanların kolları, bacaklarının kesilmesini önlemek için gerekli bir tedavi. Evet, acı bir süreçti ama Şehir Hastanesi, bu yükün altından kalktı. Yakın zamanda da durdurmak zorunda kaldığımız poliklinik hizmetlerini yeniden başlattık" dedi. DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN

2023-02-16 17:22:46



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