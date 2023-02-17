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İzmir'deki depremi yaşayan Güney Koreli Misa, Mersin'de depremzedeler için çalışıyor

DHA

İzmir'deki depremi yaşayan Güney Koreli Misa, Mersin'de depremzedeler için çalışıyor


Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de yaşayan Güney Koreli Misa Shin (53) Kahramanmaraş merkezli afetin ardından kente gelen depremzedeler için erzak hazırlıyor, yardım kolisi taşıyor. 2020 yılında İzmir depremine yakalanan Shin, depremzedeler için çalışmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.
Kahramanmaraş merkezli afetin ardından Mersin'e göç devam ediyor. Depremzedelerin barınma ihtiyaçları için kamu kurumları, belediye ve STK'lar tüm imkanları çalışmalarını sürdürürken, kıyafet, gıda ve temizlik ihtiyaçları imece usulü karşılanıyor. Merkez Mezitli Belediyesi de hizmet binasında oluşturduğu yardım organizasyonunda depremzedelerin ihtiyaçlarını gideriyor.
Yardım çalışmalarına yüzlerce gönüllü katılırken, Güney Koreli Misa Shin de depremin ilk gününden itibaren çalışmalara destek veriyor. Shin, görenlerin takdirini kazanıyor.
'İZMİR'DEKİ DEPREMDE ÇOK KORKMUŞTUM'
İzmir'de 2020 yılında yaşarken depreme yakalandığını belirten Shin, "Geçtiğimiz yıl haziran ayında Mersin'e geldim. Deprem olduktan sonra çok üzüldüm. Evim belediyeye yakın olduğu için yardıma geldim. Daha önce İzmir depremi sırasında İzmir'deydim. Depremi yaşadım. Deprem sırasında çok korkmuştum. İlk başta ne yapacağımı bilemedim. İnsanları izlemeye başladım ve bu şekilde sakinleştim. Kahramanmaraş depreminin ardından İzmir'de yaşadıklarım aklıma geldi ama bu defa daha sakin kaldım" dedi.
'ELİMDEN GELENİN FAZLASINI YAPMAK İSTİYORUM'
Depremzedeler için elinden gelenin fazlasını yapmak istediğini vurgulayan Shin, "Burada insanlara yararlı olabilmek güzel bir şey. Herkes bana yardımcı olmaya, iş öğretmeye çalışıyor. Büyük paketlerdeki gıda ürünlerini küçük paketler haline getiriyoruz. Paketlediğimiz ürünleri insanlara dağıtıyoruz. Hep birlikte bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Bu hepimizin problemi, ortak bir problem. Lütfen herkes elinden geldiğince destek de bulunsun" ifadelerini kullandı.  
Merkezde görev yapan gönüllü Canan Darıcılı da "Anlatılmaz bir duygu bu. Panik bir şekilde gelip 'Ben de bir şeyler yapmak istiyorum' dedi. Duygusal anlar yaşadık. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Yarı İngilizce yarı Türkçe bir şekilde anlaşıyoruz" dedi.
Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da ilçede 50 binden fazla depremzedeye destekte bulunduklarını söyledi. (DHA)DHA-Gündem Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN
2023-02-17 10:58:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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