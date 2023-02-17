Okul bahçesinde çocuklara felaketin izleri unutturuluyor



Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin), (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin ardından Mersin´in Ermeli ilçesindeki Borsa İstanbul Fen Lisesi yurduna yerleştirilen ailelerin çocuklarına destek veriliyor. Görevlendirilen öğretmenler eşliğinde okul bahçesinde oyunlar oynayan çocukların depremin etkisinden kurtulması amaçlanıyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından görevlendirilen okul öncesi, ilköğretim ve rehber öğretmeni eşliğinde, depremzede çocuklar boyama yapıp, oyunlar oynayarak hoş vakit geçiriyor. Erdemli Borsa İstanbul Fen Lisesi Müdürü Hasan Sungur, "Ülkemizi yasa boğan depremin ardından mağdur olan ailelerimiz birçok yurtta olduğu gibi okulumuzun öğrenci yurdunda misafir ediyoruz. Her gün misafir sayımız değişiyor. Ailelerimiz ile burada acılarımızı hafifletmeye çalışıyoruz. 215 yaş arası 50 çocuk bulunuyor. Bu çocuklarımıza ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü´müzün görevlendirdiği okul öncesi, ilköğretim ve rehber öğretmenleri eşliğinde oyunlar oynanıyor, boyama yapılıyor, etkinlikler düzenlenip ikramlarda bulunarak, depremin yaşattığı olumsuz etkilerden kurtarılmaya çalışılıyor" dedi.

Erdemli Sultan Akın İlkokulu öğretmenlerinden Mehmet Kaya ise, "İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü´müzün ArGe bölümünde gönüllü olan öğretmenler olarak buraya geldik. Burada kalan öğrencilerimiz ile oyun, futbol oynuyoruz, ikramlarda bulunarak güzel vakit geçirmelerini sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

'EVİMİZ YIKILDI, MERSİN´E GELDİK'

Kahramanmaraş´ta depremde evleri yıkılan ve ailesi ile Erdemli Borsa İstanbul Fen Lisesi yurdunda kalan Efecan Sümbül (10), "Kahramanmaraş´ta depremde evimiz yıkıldı ve Mersin´e geldik. Burada öğretmenlerimiz eşliğinde arkadaşlarımız ile oyunlar oynuyoruz. Depremin kötü anılarını unutmaya çalışıyoruz. Bizlere destek olan öğretmenlerimize çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Hatay´da depremde evleri yıkılan Hasan Hüseyin Kavak (11) ise "Burada arkadaşlar edindik. Oyunlar oynuyoruz. Bunlar bizleri çok mutlu ediyor. Bütün öğretmenlerimize teşekkür ederim" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mersin / Erdemli Mehmet DOĞANER

2023-02-17 11:18:12



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