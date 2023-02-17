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Singapur arama kurtarma ekibi alkışlarla uğurlandı

DHA

Singapur arama kurtarma ekibi alkışlarla uğurlandı


Enver ALAS İSTANBUL,(DHA)  KAHRAMANMARAŞ'ta hayat kurtarmak için aralıksız çalışan 68 kişilik Singapur arama kurtarma ekibi, İstanbul Havalimanı'ndan alkışlarla ülkelerine uğurlandı. Ekibin başında yer alan Singapur Sivil Savunma Birliği Komutanı Albay Chew Keng Tok, depremde yaşananlardan ötürü derin bir üzüntü duyduğunu belirterek, "Buraya gelerek yardımda bulunabildiğimiz için gerçekten çok mutluyuz" diye konuştu.  
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yurt dışından gelip, arama kurtarma çalışmalarına katılan yabancı ekiplerin ülkelerine dönüşleri devam ediyor. Felaket bölgelerinden Kahramanmaraş'ta çalışmalara katılan 68 kişilik Singapur arama kurtarma ekibi, bugün İstanbul Havalimanı'ndan Singapur'a hareket etti. GA ekipleri tarafından karşılanan ve ağırlanan arama kurtarma ekibi, havalimanı çalışanları ve yolcular tarafından alkışlarla uğurlandı.  Singapur Sivil Savunma Birliği Komutanı Albay Chew Keng Tok, hareket öncesi havalimanında basın mensuplarına yaptığı açıklamada yaşananlardan ötürü derin bir üzüntü duyduğunu ifade ederek, "Buraya gelerek yardımda bulunabildiğimiz için gerçekten çok mutluyuz." dedi.Yaklaşık 10 gün boyunca depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ta diğer uluslararası ekiplerle arama kurtarma faaliyeti yürüttüklerini söyleyen Tok, "Türk halkı çok güçlü ve dirençli" ifadelerini kullandı. "İNSANİ YARDIM DİN YA DA IRK TANIMAZ"
Ekibi uğurlayan Singapur'un Türkiye Büyükelçisi Jonathan Tow ise Singapur halkı adına derin üzüntülerini ileterek, 68 kişilik ekiple depremzedelerin yardımına koştuklarını ve ellerinden gelenin en iyisini yapmak için çalıştıklarını belirtti. Singapur devleti ve sivil toplum örgütlerinin bölgeye yönelik yardım çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Tow, daha önce böyle bir felaket yaşamadıklarını dile getirdi.
Tow, "Çevremizdeki Yeni Zelanda ve Endonezya gibi ülkelere ihtiyaç duyulduğunda yardıma koşuyoruz. İnsani yardım din ya da ırk gibi herhangi bir şeyi tanımaz" diye konuştu.(FOTOĞRAF)DHA-Genel Türkiye-Mersin
2023-02-17 15:35:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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