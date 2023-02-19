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Enkazdan yaralı kurtulan Miraç: Kıyamet kopuyormuş gibi geldi

DHA

Enkazdan yaralı kurtulan Miraç: Kıyamet kopuyormuş gibi geldi


Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)-HATAY'da enkazdan yaralı kurtulup, getirildiği Mersin'de 1 hafta tedavi gördükten sonra taburcu olan Miraç Özgün (17), "Kıyamet kopuyormuş gibi geldi, çok kötüydü. Kabus gibiydi. Üstümüze enkazdan kopan taşlar devrildi. Bizi taşların altından çıkarttılar" dedi.
Kahramanmaraş merkezli felaketin ardından Mersin'e, depremzedelerin göçü sürüyor. Depremzedelerin barınma ihtiyaçları için kamu kurumları, belediye ve STK'lar, tüm imkanları çalışmalarını seferber ediyor. Bu kapsamda Akdeniz Belediyesi, kültür-sanat evlerini depremzedelere açtı. Hatay'ın Samandağ ilçesinde depreme yakalanan Özgün ailesi de Mersin'e gelip, Akdeniz Belediyesi Kültür Sanat Evi'ne yerleştirildi. Enkazdan kopan parçaların düşmesi sonucu ayağından yaralanan çiftin kızı Miraç Özgün ise Mersin Şehir Hastanesi'nde taburcu olduktan sonra kültür-sanat evine geldi.
'KIYAMET KOPUYORMUŞ GİBİ GELDİ'
Akdeniz Belediyesi Kültür Sanat Evi'nde iyileşmeye çalışan Miraç Özgün, yaşadığı korku dolu anları anlattı. Özgün, "Depreme Hatay'da evde yakalandık. Kendimizi dışarı attığımızda da deprem sürüyordu. Kıyamet kopuyormuş gibi geldi, çok kötüydü. Kabus gibiydi. Sanki o an kabusun içindeymişim de uyanmak istiyormuşum gibi hissediyordum. Anlatılacak gibi değil. Üstümüze enkazdan kopan taşlar devrildi. Bizi taşların altından çıkarttılar. 2 gün Hatay'da kaldıktan sonra yakınlarımız gelip, bizi aldı ve Mersin'e geldik. Mersin Şehir Hastanesi'nde 1 haftalık tedavi sürecim oldu. Tedavi sürecimin ardından Akdeniz Belediyesi Kültür Sanat Evi'ne getirdiler. Genel sağlığım iyi. Herkes çok yardımcı oldu, bize kucak açtılar. Herkese çok teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. Rabbi'm hiç kimeye böyle bir acı yaşatmasın" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mersin / Akdeniz Soner AYDIN
2023-02-19 10:39:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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